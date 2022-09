Tite define Seleção Brasileira com quinteto ofensivo para enfrentar Gana

A Seleção Brasileira vai contar com um quinteto ofensivo contra Gana, nesta sexta-feira (23), no penúltimo jogo de preparação antes da Copa do Mundo do Catar. No coletivo desta quarta, o treinador Tite escalou Lucas Paquetá e Neymar na armação, com um trio avançado formado por Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

Nesta formação, Lucas Paquetá vai atuar como segundo volante tendo Casemiro como principal marcador do setor. Outra novidade do treinamento foi a utilização de Éder Militão improvisado como lateral direito.

Leia mais Jogada Neymar assusta e precisa de atendimento médico em treino da Seleção Brasileira

Com esse teste, o treinador quer observar a versatilidade de alguns atletas a fim de poder aumentar o seu leque de opções. Pelo lado esquerdo da defesa Alex Telles inicia como titular da lateral. Na zaga, Thiago Silva e Marquinhos compõem o setor com Allison no gol.

O time titular da Seleção Brasileira tem: Alisson; Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.

Time reserva

A equipe reserva do Brasil também contou com a formação ofensiva no coletivo. Fabinho ficou como 1º volante e teve auxílio de Éverton Ribeiro. Antony cumpriu a função de armador. Firmino, Pedro e Rodrygo completaram o ataque.

Depois de encarar Gana na sexta (23), o Brasil volta a jogar na terça-feira (27), onde vai enfrentar a Tunísia, em Paris - ambos os confrontos serão às 15h30.