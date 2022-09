Tite avalia momento da seleção, elogia Pedro e diz não ter time titular para a Copa do Mundo

O programa Bem, Amigos, do SporTV, entrevistou Tite, técnico da seleção brasileira, na noite desta segunda-feira (12). O treinador vê a equipe consolidada, fala sobre convocação para a Copa do Mundo do Catar e elogia Pedro, do Flamengo. Antes do Mundial, a amarelinha faz amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente.

“É momento de consolidar esse momento. Temos dois jogos, contra Gana e Tunísia, para afirmar essa trajetória toda, esse processo evolutivo. A seleção brasileira chega no seu melhor momento de preparação dela ao longo desses quatro anos. Por causa dessa geração de jovens. Mas ela sempre manteve sua solidez defensiva, ela continuou, mesmo nos momentos difíceis, sendo sólida, sendo dura. E foi agregando a criatividade e a ofensividade. Se estabelece um ponto de equilíbrio. Ela precisa nesses dois jogos afirmar isso”, avaliou Tite.

Para o treinador, é importante dar oportunidades a vários atletas nos dois próximos e últimos amistosos antes da Copa. No entanto, essa não será a convocação final. A lista definitiva com os 26 jogadores sairá em 7 de novembro. Tite ainda ressalta não haver ainda um time titular.

“Não tenho (time titular). Tem forma de jogar, que vou ter meu segundo meio-campista com Fred ou Paquetá. Tem um camisa 9 que pode ter Coutinho com Neymar, com Firmino ou um 9 agudo, como Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro, Matheus Cunha. Tem lados com flutuadores ou com dois pontas, que pode ser Vini Jr, Antony, Raphinha, tem o Rodrygo que é híbrido. Depende das fragilidades do adversário, se se posiciona mais atrás, se o time é mais pesado, se vai procurar contra-ataque, se tem mais qualidade técnica do adversário”, explicou o técnico.

Tite ainda elogiou o desempenho de Pedro, atleta do Flamengo, e o comparou a Lewa, atacante do Barcelona.

“Eu vejo e o Dorival Júnior também vê (semelhante a Lewandosvki). Eu conversando com Dorival falei: "É impressionante a jogada terminal dele". Ele acompanha qualquer raciocínio. A capacidade dele de tabela, de acompanhar rápido, a capacidade técnica. Ele sempre é o jogador do "não é força, é jeito". Pedro é pivô. Não queira dele transição em velocidade, mas dê a bola nele, para escorar, para uma tabela, uma jogada de cabeceio, para furar a defesa de um adversário que joga com a "bunda lá atrás", concluiu.

