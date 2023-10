Tite aparece no BID e já pode estrear; saiba quando é o próximo jogo do Flamengo

Anunciado pelo Flamengo na última segunda-feira (9), Tite está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e já pode fazer sua estreia pelo clube rubro-negro. A próxima partida do clube carioca é contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A, no dia 19 de outubro.

Tite assinou contrato com o clube até dezembro de 2024 e chega no lugar de Jorge Sampaoli, demitido após a derrota na final da Copa do Brasil para o São Paulo.

A coletiva de apresentação do ex-técnico da seleção brasileira acontece na próxima terça-feira (17), às 13 horas, no Ninho do Urubu.

Próximos jogos do Flamengo: