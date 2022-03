Tite admite preocupação com Neymar e projeta esquema tático para atacante na Seleção Brasileira

De volta à Seleção Brasileira, Neymar foi o principal assunto da entrevista coletiva de Tite nesta quarta-feira (23), véspera do jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa. O técnico admitiu certa preocupação com o jogador, a oito meses do Mundial do Catar. Apesar de revelar cuidados especiais com o atacante, evitou falar o teor das conversas com o atleta.

"Aprendi ao longo do tempo e o 'start' foi a minha filha socióloga. Ela dizia: igualdade não, equidade, sim. O que um atleta precisa pode ser o que o outro não precisa, são abordagens e correções diferentes porque somos diferentes enquanto seres humanos. Temos uma preocupação geral", comentou o treinador, ao ser questionado sobre alguma conversa pessoal com Neymar.

"São coisas muito íntimas, de dentro de vestiário, no cunho particular. Eu vou ser direto: se um técnico meu, quando eu era atleta, externasse meus problemas de forma pública eu ia perguntar: por que você não vem falar comigo antes? Faço com os atletas aquilo que eu gostava que os técnicos faziam comigo quando eu era jogador", afirmou.

As preocupações de Tite se devem à alta exposição do jogador na mídia e nas redes sociais, à responsabilidade em campo por ser a principal referência da equipe e também à decepcionante eliminação do Paris Saint-Germain (PSG) da Liga dos Campeões.

"Do processo de jogar sob a pressão que temos conosco de fazer o nosso melhor. Nisso está inserido o Neymar? Claro, mas estão inseridos todos os jogadores. Nisso está inserido o mais jovem também, que fica com a pressão de executar. Talvez a expectativa do grande nome, do grande astro, do Neymar fique em evidência. Mas todos têm pressão", completou.

Esquema tático

Tite também comentou sobre o posicionamento de Neymar. No treino de terça (22), ele escalou o atacante como um "falso 9", atuando entre Lucas Paquetá e os pontas Vinicius Junior, pela esquerda, e Antony, pela direita.



"Particularmente, não gosto de usar 'falso 9'. Ele é um verdadeiro, é um atacante com liberdade criativa. Um jogador que tem as características, a ousadia. O Vini Jr. diz que é o 'malvadeza'. São adjetivos que fomentam e incentivam a criatividade, o pessoal. Teve um jogo que ele trabalhou assim e teve outros jogos que ele voltou para deixar outros jogadores à frente. O Ney tem uma estrutura há bastante tempo na Seleção para potencializar a criatividade dele", explicou.

A provável escalação para o jogo contra o Chile, nesta quinta (24), às 20h30, no Maracanã, é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Neymar Jr. e Vini Jr.