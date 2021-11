Tiroteio interrompe partida de futebol em Macaé, no Rio de Janeiro

A partida entre os times sub-20 de Serra Macaense e Carapebus precisou ser interrompida em razão de um tiroteio, neste domingo (31), no entorno do estádio Moacyrzão, em Macaé, no Rio de Janeiro. Os jogadores chegaram a se abaixar ou buscar abrigo após os estrondos. Ninguém ficou ferido. As informações são do jornal Extra.

A partida pela 5ª rodada da Série B1 estava no 2º tempo quando a confusão começou. O jogo foi suspenso por uma hora, mas a Polícia Militar recomendou não retomá-lo mais.

Segundo o jornal, o tiroteio ocorreu durante uma operação policial na área.

Jogo

Por ter sido interrompido antes dos 30 minutos do segundo tempo, o jogo vai para julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva. O órgão decidirá se haverá nova partida para finalizar os minutos que faltaram ou não. Quando foi paralisado, o placar marcava 0 a 0.

Além da partida interrompida, o jogo pela disputa do Campeonato Carioca feminino adulto, entre Serra Macaense e Duque de Caxias, que estava marcado para logo depois do duelo pelo sub-20, foi adiado.

Tiroteio

Em nota enviada no domingo ao G1, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 32ºBPM (Macaé) "foram atacados a tiros por criminosos na região da Comunidade Nova Holanda e houve confronto, neste domingo (31/10)".

"O terreno foi estabilizado e o policiamento segue reforçado na área. Até o momento, não há registro de prisão, apreensão ou ferido", informou.

Já a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro disse que, para preservar os jogadores, comissões técnicas e arbitragens, decidiu suspender a partida.

