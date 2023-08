Tirol empata com Bahia nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20; Jogo da volta será em Salvador

O Tirol recebeu o Bahia em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 e o jogo terminou empatado sem gols no Moraisão, em Maranguape. O jogo da volta está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 15h (de Brasília) no estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe baiana chega para o confronto com a vantagem de decidir em casa.

Tirol é o único representante cearense na competição e garantiu a classificação para a Copa do Brasil após ser campeão do Campeonato Cearense em 2022. As quartas de final da competição será definida pelas campanhas realizadas pelas equipes no próprio torneio.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto