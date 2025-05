Tinga vê criticas justas da torcida do Fortaleza: 'A gente precisa se entregar um pouco mais'

O Fortaleza foi derrotado pelo Cruzeiro por 2x0 na noite deste domingo (25), no Castelão pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na saída de campo, em entrevista ao Premiere, o lateral-direito Tinga falou sobre o momento do Fortaleza e reconheceu que as críticas da torcida são justas.

"O torcedor está com a razão. A pressão está muito grande. Se criou uma expectativa muito grande no ano e não conseguimos nenhum objetivo ainda. Já está quase na metade da temporada. Agora é todo mundo escutar a cobrança de todos. Correr mais um pouquinho. Eu acho que a gente precisa se entregar um pouco mais, cada um assumir a responsabilidade e trabalhar muito para a gente reverter essa situação."



O atleta afirmou que o elenco precisa aceitar a cobrança do torcedor e tentar reverter a situação o mais rápido possível.

"Acho que é o momento da gente escutar, aceitar a cobrança do torcedor, que é normal. Eu acho que viver um momento desses não é bom. Agora vem cobrança, vem xingamento. Agora é ter resiliência, trabalhar forte. Acho que essa derrota foi difícil. Mas tem que estancar ela o mais rápido possível".

Ao fim da partida um grupo de torcedores se concentrou perto da porta do vestiário da equipe, chamando o time de 'sem vergonha'. O CEO do clube, Marcelo Paz, também foi um dos alvos do protesto dos torcedores.

Perto do Z4 da Série A

O Fortaleza tem 10 pontos em 10 rodadas na Série A e está em 16º lugar.

O time joga na quinta-feira (29), pela Libertadores contra o Racing, em Avellaneda, no El Cilindro, pela última rodada da fase de Grupos. O Tricolor joga por um empate para avançar, e se perder, precisará que o Atlético Bucaramanga não vença o Colo Colo no Chile.