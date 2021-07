Tinga sobre o Fortaleza contra o São Paulo: "Vamos propor o jogo"

O Fortaleza vive um grande momento na Série A do Brasileiro, integrando o G4 com 21 pontos em 11 rodadas. E um dos segredos da campanha leonina é propor o jogo, com um futebol agressivo diante do adversário. E o Tricolor de Aço, que busca sua 3ª vitória seguida diante do São Paulo, no Morumbi, no sábado às 17 horas, deve manter esta característica, segundo o Tinga, que vem atuando como zagueiro.

Tinga zagueiro do Fortaleza "Será no Morumbi, campo grande, campo bom para nós que queremos propor o jogo, rodar bem a bola. O São Paulo vem de duas vitórias, vem reagindo, mas vamos em busca do nosso objetivo que é a vitória".

O São Paulo não começou bem a Série A, mas vem de duas vitórias seguidas e está em 14ª com 11 pontos.

Para Tinga, a formação são-paulina pode ser diferente, já que o clube entrou em campo diante do Racing/ARG, pela Libertadores no Morumbi na última terça-feira. Mas isso pode ser uma dificuldade a mais para ele.

"Com certeza vão poupar alguns jogadores, estão com muitas lesões também, mas acho que fica até mais difícil porque os atletas que vão estar em campo vão querer mostrar mais", disse.

Sobre a grande fase do Leão, o defensor espera que o time mantenha o nível e continue no G4.

"Estou muito feliz, principalmente pela atuação da equipe, que está muito bem e conseguindo o objetivo que é a vitoria. É continuar caminhando assim jogo a jogo, melhorar cada vez mais e conseguir nossos objetivos. Temos que continuar trabalhando, pois é dificil manter regularidade em um campeonato tão dificil. Mas estamos preparados. Temos a semana inteira nos preparando para o jogo com o São Paulo. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos".

Nova função

Com o técnico Vojvoda, Tinga tem atuado como zagueiro, ao invés de sua função dominante, que é a lateral-direita. Ele tem gostado da função e do aprendizado.

"Está sendo muito bom, um aprendizado novo, estou pegando mais uma função na minha carreira. Estou estudando, melhorando, vendo os vídeos, depois os jogos, para ver onde posso melhorar, principalmente os passes, a gente dá mais passes, então temos que melhorar mais. Bom que estou fazendo isso bem feito e que o Fortaleza tá conseguindo ganhar os jogos", comentou.

Confira a entrevista de Tinga