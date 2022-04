Tinga se coloca à disposição de Vojvoda, mas técnico despista retorno à titularidade do Fortaleza

O zagueiro Tinga esclareceu as dúvidas dos torcedores tricolores neste sábado (02) em coletiva de imprensa pré-jogo da Copa do Nordeste. Questionado sobre se iria atuar ou não diante do Sport, na Arena Castelão, o defensor se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Tinga Zagueiro do Fortaleza "Estou 100% preparado. Como que vai ficar fora de um jogo desse? A gente sabe da importância desse jogo. Claro que nos preocupamos com a saúde, mas estou 100%. Esperamos fazer um grande jogo, fazer nosso melhor, esperamos ir bem para conseguir esse título."

O ídolo tricolor se lesionou contra o Náutico, na semifinal da Copa do Nordeste, e saiu ainda no 1° tempo. O boletim médico divulgado pela assessoria de comunicação do Fortaleza na última quinta-feira (31) atestou um edema muscular na posterior da coxa esquerda do zagueiro.

Durante a coletiva, Juan Pablo Vojvoda despistou uma possível escalação do zagueiro e focou na recuperação dos atletas.

"Bom, eu ainda não sei a escalação. Como o Gilmar (Dal Pozzo) disse, estamos jogando a cada três dias. O principal agora é a recuperação dos jogadores. Vamos esperar até o último momento dos atletas."

O duelo decisivo da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Sport acontece neste domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O empate em 1 a 1 na Arena Pernambuco deixa o confronto em aberto, com vitória sendo decisiva para a conquista do título. Novo resultado de igualdade leva a disputa para os pênaltis.