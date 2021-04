Tinga reconhece futebol menos vistoso e cita concorrência na lateral: "quem ganha é o Fortaleza"

A reformulação promovida pela diretoria do Fortaleza no elenco trouxe, em 2021, novas opções ao técnico Enderson Moreira na lateral-direita. Daniel Guedes e Yago Pikachu foram os reforços anunciados para a posição e dividirão espaço com um velho conhecido e ídolo do torcedor, Tinga. Para o atleta, quem ganha com as opções é o Fortaleza.

“É muito bom ter concorrentes, pois faz eu treinar cada vez mais e melhor, estar mais concentrado e focado nos treinamentos, me dedicar melhor ao clube e nos jogos. O Pikachu e o Guedes são grandes jogadores e o Fortaleza é quem ganha. Se for para jogar, eu estou junto, se não for, também estou. A gente sabe da força do nosso grupo e temos totais condições de fazer um grande campeonato.”

O rodízio promovido por Enderson Moreira na lateral-direita faz com que Tinga e Daniel Guedes, principalmente, figurem entre os titulares do clube. Para este duelo contra o Bahia, o comandante tricolor deverá utilizar Tinga, para sustentar a defesa contra o forte ataque do Tricolor Baiano.

Tinga Lateral do Fortaleza "Eu sempre treino para me dedicar ao máximo, pensando sempre no próximo jogo. Estou 100%, estou bem preparado e nós sabemos a dificuldade que vai ser o jogo contra o Bahia, vai ser um clássico, e nós temos totais condições de fazer um grande jogo e entrar para a história mais uma vez, para decidir mais uma grande final."

Desempenho abaixo do que o torcedor espera

São 12 partidas disputadas na temporada 2021: nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Números que deixam o Fortaleza com um aproveitamento alto nas competições que disputou até aqui (Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil). No entanto, apesar dos bons números, a torcida tricolor está insatisfeita com o desempenho apresentado nos jogos. Para o lateral-direito, o torcedor está "pegando muito no pé".

Tinga Lateral do Fortaleza "Eu acho que é um pouco contra. A torcida está pegando muito no pé, mas se a gente tivesse jogando bonito e perdendo, a pressão seria enorme. A forma como estamos jogando é para vencer os jogos. Estamos rendendo bem, mas é claro que não está sendo um futebol vistoso, bonito, mas estamos nos dedicando ao máximo e estamos conseguindo os resultados."

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 20h30, na Arena Castelão. O duelo é válido pela semifinal da Copa do Nordeste 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

