Tinga, Pikachu, Messias e Fernando Sobral estão entre os que mais atuaram na Série A

Tinga e Pikachu, do Fortaleza, e Messias e Fernando Sobral, do Ceará, e , estão entre jogadores os que mais jogaram na Série A ao fim do 1º turno, ou seja, 19 rodadas. O quarteto do futebol cearense está em uma equipe montada pelo Espião Estatístico, do ge, com os 11 com mais "minutagem" na Série A.

Os quatro estarem na equipe de "homens de ferro" indicam um preparo físico invejável, como também um aspecto fundamental: a importância deles para suas equipes.

Quarteto

Tinga (29h45min51seg em campo) e Messias (29h50min21seg) e fazem trabalhos defensivos exemplares na Série A e são insubstituíveis, pela liderança e qualidade que possuem.

Legenda: O zagueiro Messias, do Ceará tem alta minutagem, é o 1º no elenco do Vovô na Série A Foto: Fabiane de Paula

No meio campo, Pikachu (27h45min19segs) e Fernando Sobral (27h31min44segs) da mesma forma. Se no Leão, Pikachu é uma das principais armas ofensivas de Vojvoda jogando aberto na ponta direita, no Ceará, Sobral é mais marcador, sendo o "motorzinho" do time com função dupa de defender e atacar, .

Líderes de "minutagem" no 1º turno da Série A

Matheus Ribeiro (Chapecoense): 31h8min10seg (19 jogos)

Marcelo Carné (Juventude): 31h06m50seg (19 jogos)

Gil (Corinthians): 31h02min56seg (19 jogos)

Sabino (Sport): 31h00min18seg (19 jogos)

Tinga (Fortaleza): 29h45min51seg (19 jogos)

Messias (Ceará): 29h50min21seg (18 jogos)

Pikachu (Fortaleza): 27h45min19segs (18 jogos)

Marcão (Sport): 27h45min18segs (17 jogos)

Fernando Sobral (Ceará): 27h31min44segs (17 jogos)

Gabriel (Corinthians): 26h18min50segs (17 jogos)

Marcos Guilherme (Santos): 26h09min03segs (18 jogos)