Tinga lamenta perda do título da Sul-Americana e erros nos pênaltis: ‘melhorar cada vez mais’

O lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga, concedeu uma entrevista logo após o término da final da Copa Sul-Americana 2023, vencida pela LDU. O experiente jogador lamentou a derrota, mas destacou a entrega do grupo na decisão.

Tinga Capitão do Fortaleza A gente se entregou ao máximo, o torcedor sabe da nossa entrega. Mas pênalti é detalhe, a gente tem que melhorar cada vez mais, ter a ambição de no próximo ano estar em uma Copa Sul-Americana de novo, tentar disputar o título novamente, porque é um time que está crescendo, evoluindo e com uma filosofia muito boa de trabalho. A gente tem que manter o trabalho, continuar acreditando cada vez mais que coisas boas vão vir.

“Sei que todo mundo está triste, mas é passageiro, como as vitórias também são passageiras, claro que fica na história o título, mas agora é levantar a cabeça, temos muita coisa pela frente”, completou o capitão do Fortaleza.

O Fortaleza deixou a Copa Sul-Americana 2023 com apenas uma derrota, sofrida ainda na fase de grupos, para o Estudiantes de Mérida.

Legenda: Jogadores do Fortaleza durante as cobranças de pênaltis Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

“Dar os parabéns para todos, eu estou muito orgulhoso do meu time, de toda entrega, todo empenho, toda dedicação, todo esse decorrer de campeonato, da Sul-Americana. Tivemos um empate, então tivemos uma derrota só no campeonato, então a gente está de parabéns”, destacou Tinga.

Apesar da derrota, a torcida do Fortaleza protagonizou uma grande festa no Uruguai, com milhares de torcedores acompanhando a final presencialmente. "Agradecer a presença do torcedor, que fez um esforço tremendo. Até o fim acreditou na gente", agradeceu Tinga.

Tinga Capitão do Fortaleza Agora é manter a cabeça boa, fazer uma boa viagem de volta para o Brasil e pensar na quarta-feira, Atlético-MG.

O Fortaleza visita o Atlético-MG na próxima quarta-feira (1º), às 21h30, na Arena MRV. A partida é válida pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa atualmente a nona colocação na tabela, com 42 pontos.