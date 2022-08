Tinga, Hércules e Zé Welison intensificam transição para ficar à disposição do Fortaleza

O Fortaleza liberou todos os jogadores que estavam no departamento médico e acelerou o processo de recuperação do lateral-direito Tinga e dos volantes Hércules e Zé Welison. O objetivo tricolor é contar com o trio o mais breve possível, projetando uma reação na Série A do Brasileiro de 2022.

Na última quarta-feira (3), em atividade no Centro de Excelência, no Pici, durante o aquecimento, Hércules e Zé Welison ficaram juntos do grupo principal, enquanto Tinga correu em volta do campo.

O novo boletim clínico será informado apenas no domingo (7), quando a equipe cearense encara o Internacional, às 18h, na Arena Castelão, pelo Brasileiro. A depender do avanço dos treinos, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda já poderá contar com novidades nos relacionados.

No retrospecto, Tinga atuou pela última vez em 28 de maio, no empate com o Juventude em 1 a 1, na Série A. Hércules esteve em campo em 17 de julho, na vitória diante do Atlético-GO por 1 a 0, na 1ª divisão nacional, enquanto Zé Welison participou da derrota no Clássico-Rei da Copa do Brasil, em 13 de julho.

Último boletim médico do Fortaleza

Tinga : em transição após cirurgia para correção de lesão ligamentar no pé esquerdo.

: em transição após cirurgia para correção de lesão ligamentar no pé esquerdo. Zé Welison : em transição após estiramento no músculo posterior da coxa direita.

: em transição após estiramento no músculo posterior da coxa direita. Hércules: em transição após desconforto no adutor direito.

