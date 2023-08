Tinga fala sobre virada de chave e cita chance de 'entrar para a história' na Sul-Americana

Nesta terça-feira (8), o Fortaleza vai receber o Libertad, às 19h, na Arena Castelão, para o jogo da volta da fase oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Com a vantagem conquistada no confronto da ida, o Leão precisa apenas de um empate para garantir sua vaga e chegar às quartas de final da competição.

Na tarde desta segunda-feira (7), o lateral-direito Tinga concedeu entrevista coletiva para falar sobre a partida e afirmou que o momento é de virada de chave para o grupo tricolor, que vem de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Capitão e ídolo do Tricolor, ele também citou a oportunidade de entrar mais uma vez para a história do clube.

"A gente sabe da necessidade de vitória. Estamos vindo de uma sequência negativa no Brasileiro e isso é ruim, ainda mais que é uma competição muito difícil e a gente sabe da importância de vencer os jogos, mas agora a gente tem que virar a chave, como na semana passada, e pensar na Sul-Americana. A gente sabe que tem que dar a volta por cima no Brasileiro, mas a gente tem jogo importantíssimo amanhã, casa cheia, então a gente sabe da importância que é. Todos os jogadores sabem da importância de entrar para a história mais uma vez, passar de fase, que o Fortaleza nunca passou, então a gente vai fazer de tudo para conseguir essa classificação", afirmou.

Legenda: Tinga é um dos principais jogadores do atual elenco do Fortaleza. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

"A Vantagem é pouca, porque 1 a 0 já vai pros pênaltis e -o Libertad- é um adversário muito duro, muito difícil, e a gente vai tentar vencer o jogo, a gente não vai ficar esperando. A pior coisa é ficar esperando em duelos assim. A gente vai tentar fazer nosso jogo, ainda mais com o apoio do nosso torcedor, vamos tentar imprimir nosso jogo desde o começo, tendo nossa intensidade, e aproveitar as oportunidades. Acho que está faltando um pouco de eficiência, não só no ataque, mas para todo o time, melhorar um pouco no passe, eficiência em cruzamentos, nos duelos. A gente tá conversando sobre isso, a gente sabe o que precisa melhorar. Agora é um duelo muito físico, amanhã vai ser um duelo muito duro e a gente vai ter que estar preparado para tudo, para todas as adversidades", complementou.

Para o duelo na Arena Castelão, são esperados mais de 52 mil torcedores, que já garantiram presença de forma antecipada por meio do check-in disponibilizado para o Leão. A expectativa é que o Leão bata o seu recorde de público na temporada. Para Tinga, esse apoio vindo das arquibancadas serve como motivação para ele e todo o elenco.

"Melhor motivação não há, uma competição internacional, casa cheia, torcida vai comparecer em peso e é um jogo muito duro, vai ser muito acirrado, acho que Libertad vai um pouco a mais, começo de jogo pode ser que eles esperem um pouco, fiquem mais pela bola parada, mas acho que vai sair um pouco mais, vão se arriscar e a gente vai fazer nosso jogo, e também aproveitar as saídas do Libertad, tentar roubar a bola no campo deles, vamos fazer nossa pressão, que é habitual em casa para a gente tentar sair já na frente e ser eficiente que tá faltando para nós para a gente conseguir vencer o jogo bem", finalizou.