Tinga descarta Fortaleza jogar pelo regulamento: "Queremos vencer"

O Fortaleza estreia hoje na Copa do Brasil contra o Caxias, no estádio Centenário, às 21 horas e terá a vantagem do empate para avançar no jogo único da 1ª Fase. Pelo regulamento, o time visitante poderá empatar para avançar, enquanto para o mandante, só a vitória interessa. Mas no Leão, este detalhe do regulamento não será levado em conta na estratégia leonina para a partida, como deu a entender o lateral-direito Tinga: para ele, o Fortaleza tem que jogar para vencer, sem pensar no regulamento.

"Sabemos da dificuldade que vai ser a Copa do Brasil nesse começo com um jogo só. Temos que jogar nosso futebol, mesmo com o empate nos dando a classificação. Temos que jogar e fazer o máximo para sairmos com a vitória".

Ouça o FortalezaCast

Powered by RedCircle

Para o jogador leonino, que começou nas categorias de base do Grêmio e jogou no Juventude, rival do Caxias, a partida será de muita entrega física.

"Já é bom já começar com um jogo grande. O Caxias monta grandes equipes para o gauchão, e a partida será de muita dividida, de corpo a corpo. Sabemos da dificuldade e vamos nos doar ao máximo para conseguir a classificação. Eles conhecem o campo melhor que a gente, mas no tempo que joguei aqui o campo era muito bom, grande e dá para jogar com posse de bola, saber jogar com a bola no chão. O Caxias é forte na bola parada, eles vão jogar todas na área e treinamos muito para dificultar essa muita força aérea deles".

Novidade

Nos últimos anos, o Fortaleza entrou nas Oitavas de Finais da Copa do Brasil, pelo título da Série B em 2018 e da Copa do Nordeste em 2019. Assim, será uma experiência nova para o elenco e Tinga disputar a competição de início. Para ele, é se superar desde o começo.

"A Copa do Brasil é muito difícil e por dois anos seguidos nós entramos nas Oitavas, tendo mais facilidade. Agora vai ser mais difícil e sei como é cada fase pois já joguei antes. Será difícil, o Caxias manteve a base do time vice campeão gaucho, é experiente, mas somos o Fortaleza e vamos buscar nossa classificação".

Assista a entrevista do jogador