Tinga convoca torcida do Fortaleza para jogo contra o Barbalha na Arena Romeirão: 'Encham o estádio'

O Fortaleza enfrenta o Barbalha na segunda rodada do Campeonato Cearense. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda realiza treino de apronto neste sábado (27), no Centro de Excelência Alcides Santos. Em seguida, embarcara para Juazeiro do Norte, local da partida. Tinga pede o apoio da torcida e fala da preparação do time.

"A gente está se preparando para render cada vez mais. Agora, no segundo jogo, a gente vai estar mais preparado. É um jogo difícil, também fora de casa. Mas acho que temos todas as condições de fazer um grande jogo", destacou o lateral.

A equipe retorna ao Cariri após um ano. Da última vez, o grupo comandado pelo argentino também tinha enfrentado o Barbalha. O duelo ocorreu no dia 29 de janeiro, com vitória do Leão por 2 a 1. Sammuel e Pochettino marcaram.

"É uma alegria para nós, jogadores, mas também principalmente para o torcedor do interior, ne? Em Juazeiro e regiões próximas. Eles já estão ansiosos para esse jogo, a gente também. Quero convidar a todos da região. Encham o estádio, façam uma grande festa, que a gente vai fazer de tudo para conquistar os três pontos. A gente fica muito feliz de vir para o interior, que tem muitos torcedores do Fortaleza. Isso é muito legal, muito bacana", completou o jogador.

O Tricolor do Pici encara o Barbalha neste domingo (28), a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Romeirão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.