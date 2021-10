Tinga diz que Fortaleza não subestimou Atlético-GO, mas alerta: "erramos muitos passes"

O Fortaleza conheceu sua 7ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro no último sábado (2) ao perder para o Atlético-GO, na Arena Castelão, por 3 a 0. O duelo ficou marcado pelos erros individuais e coletivos da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (4) o zagueiro Tinga comentou sobre a partida, ressaltando que não houve subestimação ao adversário - que vinha de seis partidas sem vitória - e que o grupo deu o máximo dentro de campo para conquistar a vitória.

Tinga Zagueiro do Fortaleza "Não houve nada de subestimação, pois sabíamos a dificuldade que seria o jogo. O Atlético-GO sempre, todos os duelos são muito duros, correm muito e se esforça muito. Claro que eles vinham de seis jogos sem vencer, mas eles estavam correndo muito. Nós vemos os jogos deles e sabíamos que seria difícil. Foram mais erros nossos, individuais e coletivos. Tentamos fazer o máximo dentro de campo, mas não conseguimos."

O zagueiro relatou ainda os erros do Fortaleza contra o Atlético-GO, que precisam ser corrigidos para o confronto desta quarta-feira (6) contra o Fluminense, no Maracanã.

"Os passes foram mais devagar, poderíamos ter acelerado um pouco mais. Não tivemos muita paciência, então erramos muito passes e demos contra-ataques para o adversário. Eles vieram só para isso. Sabíamos que seria difícil. Eles colocaram duas linhas de quatro na defesa, então tínhamos que rodar um pouco mais a bola. E não tivemos calma, tranquilidade, um pouco de persistência de rodar um pouco e acertar o passe. Temos que melhorar isso. Sabemos que pecamos bastante. Na finalização também, um pouco mais de capricho, no último passe. Estamos bem preparado e focado para fazer um grande jogo quarta-feira."

Assista à coletiva na íntegra

Com desempenho de Z-4 no returno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza conquistou apenas uma vitória (contra o Sport) em quatro partidas. Na visão do zagueiro Tinga, a maioria das equipes vão oscilar na competição.

"Todos os times vão oscilar e nós estamos oscilando neste momento. Claro que não é bom, ainda mais no começo do segundo turno, onde todos os times querem pontuar, precisam pontuar. Sabemos que cada jogo é muito difícil, são duelos parelhos. Sabemos da dificuldade que será contra o Fluminense. Estão com quatro pontos atrás da gente, mas está com um jogo a menos, e eles vão fazer de tudo para ganhar da gente. E nós vamos fazer o máximo para pontuar e conseguir sair com a vitória."

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte