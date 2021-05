Tinga comemora título cearense e projeta temporada do Fortaleza: “não parou por aqui”

Um dos atletas com mais tempo de Fortaleza no atual elenco, o lateral direito Tinga festejou bastante a conquista do tricampeonato cearense em 2021. Titular no empate com o Ceará que garantiu a taça, o jogador avaliou o desempenho da equipe e projetou a sequência da temporada.

Tinga Lateral do Fortaleza "A gente fez por merecer o campeonato todo. Teve um pouco de dificuldade no começo, mas conseguiu dar a volta por cima, vencer bem os últimos jogos, mas agora com aprendizado novo, professor diferente. A gente está conseguindo, então acho que vamos conseguir grandes conquistas, não parou por aqui. Vamos tentar ir bem no Brasileiro e passar de fase na Copa do Brasil".

No retrospecto recente, foi o segundo título comemorado sem a presença do torcedor na Arena Castelão - o primeiro foi o Estadual de 2020. O atleta destacou a força e a importância das arquibancadas no rendimento em campo.

Ting Lateral do Fortaleza "Eles estão sempre com a gente, no coração e no pensamento. Fico triste porque é o segundo campeonato que a gente conquista sem o torcedor, mas as coisas estão melhorando e, no próximo ano, acho que já estarão com a gente. Faz uma falta tremenda, são o 12º jogador, nos motivam, incentivam, mas devem estar comemorando muito nas suas casas”.

O foco tricolor agora é a estreia da Série A do Brasileiro. A equipe tem estreia marcada para domingo (30) diante do Atlético-MG. A bola rola às 11h, no Mineirão.