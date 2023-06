Tinga comemora gol marcado e vitória em confronto direto: 'Na Série A é fundamental'

O lateral-direito Tinga marcou um dos gols da vitória do Fortaleza diante do Atlético/MG, neste sábado (24), no Castelão. A vitória por 2 a 1 deixa o Leão no G6 da Série A, na zona de classificação para a Libertadores.

Após a partida, Tinga comemorou o gol marcado e a vitória diante de um adversário como o Galo, em confronto direto na tabela.

"O tamanho dessa vitória é muito grande. O jogo contra o Cruzeiro foi fundamental. Tivemos treinamentos, descanso para melhoramos a intensidade e marcarmos muito bem. Vencemos fora e conseguimos também em casa. É fundamental vencer confrontos diretos. Agora tem o Flamengo, outro confronto direto, vamos com os pés no chão, temos uma sequência muito difícil", disse ele.

Força total

O defensor citou o jogo com o Fla, que será no dia 1º de julho, às 18h30 no Maracanã, mas antes disso o Leão tem comprimisso pela Sul-Americana, contra o Palestino, na terça fora de casa. E Tinga falou das ambições tricolores para o jogo no Chile.

"Agora é descansar porque amanhã tem viagem. Vamos com força máxima lá contra o Palestino, pois queremos a melhor pontuação e classificação possível, para decidir em casa nas Oitavas".