Tinga cita bom momento em nova função no Fortaleza e critica gramado da Arena: "vergonha"

O lateral-direito Tinga, que tem atuado também como zagueiro no esquema do argentino Juan Pablo Vojvoda, está feliz na nova função, quando o Fortaleza ocupa o G4 do Campeonato Brasileiro. No último domingo (28), visitou a Arena do Grêmio e fez um bom jogo no empate em 1 a 1 - que poderia ter sido uma vitória. Respondendo perguntas da imprensa, o atleta afirmou que tem aproveitado a oportunidade, mas garante que se cobra muito para evoluir na posição.

O defensor do Leão revelou que tem estudado vídeos de outros times e jogadores que atuam com o mesmo esquema para aumentar a margem de acerto e corrigir eventuais falhas.

Tinga Defensor "Os zagueiros começam a jogada, no passe vertical, que é o mais idficil. Tento melhorar cada vez mais o passe, porque é o melhor momento, que o atacante não tá ligado. Eu posso colocar o passe no meia ou atacante, e isso dá condição de gol. Tem que melhorar cada dia mais", comentou.

Sobre o preparo físico, Tinga comentou uma cena observada no final da partida de domingo, diante do Grêmio, quando se jogou no gramado ao apito final. "Ali não tem nada a ver. Acabou o jogo, teve muitas chances, poderia ter vencido o jogo. Caí ali mesmo só porque acabou, mas tô bem fisicamente. Essa função tá me ajudando bastante. Tô correndo menos e conseguindo recuperar muitas bolas."

Gramado da Arena

A atual situação do gramado da Arena Castelão não passou batido pelo defensor. Tinga lamenta, inclusive, pontos perdidos por conta do problema.

Arena tá terrível, tá uma vergonha mesmo. A gente vê outros estádios. A gente sabe que a Arena tá tendo (jogos de) dois times, sabemos que é difícil manter uma grama, da qualidade que é, de Copa do Mundo, mas tá muito complicado, ainda mais no nosso jogo, que é de bola no chão", criticou.

"O campo tá muito ruim. Nosso rival também já reclamou. A gente tenta conversar com todo mundo, pra melhorar pros dois clubes, porque é inadmissível um estádio de Copa do Mundo ter um gramado tão ruim, que tá prejudicando o nosso jogo. E isso tá tendo nos resultados. Contra o Fluminense, com campo melhor, com certeza seria um resultado diferente".