Tinga celebra 200 jogos pelo Fortaleza e avalia jogo com São Paulo: “é uma decisão para nós”

Um dos ídolos recentes do Fortaleza, o lateral direito Tinga completou 200 jogos com a camisa tricolor. Na segunda passagem pela equipe, com contrato até 2023, o defensor celebrou a marca individual e firmou desejo de fazer história no time cearense.

“Sou muito grato pelo que o clube me deu, o Fortaleza me deu tudo. Vou fazer o máximo para retribuir em campo. Fico feliz de chegar aos 200 jogos. Meu objetivo é chegar a 400 jogos, 500 jogos. Quero marcar história, conquistar títulos”, declarou.

Uma das oportunidades de seguir com a trajetória de conquistas é nesta quarta-feira (25), quando a equipe enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tinga ressaltou a força do adversário, principalmente em casa.

“A gente sabe da dificuldade que vai ser. A equipe do São Paulo é muito qualificada, vem de eliminação na Libertadores, vai fazer o máximo por essa vaga. É uma decisão para nós, uma marca histórica para o clube. Temos que fazer um grande jogo”, apontou.

A bola rola às 21h30 para o primeiro embate, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, além de tempo real do Diário do Nordeste. O jogo de volta ocorre em 15 de setembro, quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão. O classificado fatura R$ 7,3 milhões em premiação.