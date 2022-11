Timo Werner desfalca a Alemanha na Copa do Mundo após romper ligamento

Centroavante do RB Leipig e da Seleção da Alemanha, Timo Werner está fora da Copa do Mundo do Catar. Aos 19' do primeiro tempo, o jogador lesionou o tornozelo esquerdo durante a goleada do time alemão contra o Shaktar Donetsk, na Liga dos Campeões. Exames confirmaram que o atleta rompeu o ligamento e vai desfalcar o time nacional.

"Timo Werner sofreu uma lesão no tornozelo ontem à noite (quarta-feira) na vitória sobre o Shakhtar Donetsk. Os exames de hoje em Leipzig mostraram que ele infelizmente rompeu o ligamento da sindesmose no tornozelo esquerdo e, portanto, ficará fora pelo resto de 2022", anunciou o clube em suas redes sociais.

Sem espaço no Chelsea na temporada passada, ficando muitos jogos na reserva, Werner optou por voltar à Alemanha para defender o RB Leipzig para jogar com mais frequência e chegar com ritmo no Catar. Tinha anotado nove gols no novo clube e estava animado.

"Um momento muito difícil para mim! Estarei fora nas próximas semanas, perderei a Copa do Mundo e terei que apoiar o RB Leipzig e a seleção alemã do sofá, infelizmente. obrigado por todas as suas mensagens!", lamentou o centroavante em suas redes sociais.

Quem também ficou extremamente triste com a lesão do atacante de 26 anos foi o técnico Hansi Flick, que ficará sem seu camisa 9 no Catar. "Essa notícia é muito triste. Eu sinto muito pelo Timo pessoalmente porque ele queria muito jogar a Copa do Mundo", disse o treinador. "A ausência de Timo é uma grande perda, especialmente para a equipe. Todos nós desejamos a ele uma rápida recuperação."