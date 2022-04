Times nazistas do Cartola FC serão identificados e processados, afirma Conib

Usuários do jogo Cartola FC, da Globo, que criaram times com nomes em apologia ao nazismo deverão ser idenficados e questionados ou até mesmo processados, segundo a Confederação Israelita do Brasil (Conib). A informação foi repassada pelo vice-presidente da entidade, Daniel Bialski, que concedeu entrevista ao UOL Esporte.

"Qualquer tipo de apologia, preconceito, banalização, alusão ao nazismo, além de ser um ato absolutamente imoral e repugnante, é crime também. Temos feito pedidos de investigação de forma rotineira. Tanto a polícia quanto o ministério público tem trabalho junto à Conib", pontuou ele.

Vários times com referências nazistas foram encontrados por uma reportagem do UOL no fantasy game. Em resposta, a Globo pontuou que não tolera manifestações desse tipo e prometeu excluir os times em questão.

Entretanto, alguns times ainda teriam sido encontrados no jogo com os mesmos nome na quinta-feira (14). Segundo Bialski, os casos devem ser avaliados de acordo com uma cartilha da Conib, que aponta se o crime foi cometido por desconhecimento ou de forma proposital.

"Muitas das pessoas desconhecem que o nazismo não foi só contra os judeus, foi contra as minorias, inclusive os negros. Às vezes, algumas pessoas que estão divulgando isso nem sabem que elas mesmas seriam perseguidas pelo nazismo", disse o vice-presidente da Confederação.

Processos

Sobre os possíveis processos, ele pontuou que cada caso deve ser analisado profundamente. "Temos um critério próprio, uma cartilha que fizemos, para classificar se aquela pessoa agiu daquela maneira por desconhecimento — e aí ela precisa ser orientada — ou se agiu sabendo o que estava fazendo — e aí tem que responder pelo ato", finalizou.

Segundo a lei 7.716/1989, é crime "praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Atualmente, a pena é de reclusão de um mês a três anos e multa — ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meio de comunicação social.

Veja nota da Globo sobre a situação:

"O Cartola não tolera qualquer tipo de manifestação racista, homofóbica ou nazista em suas plataformas. Usuários que criem times com nomes que façam esse tipo de referência estão violando os termos de uso do jogo e, por isso, são removidos do game. O trabalho de identificação e deleção é feito de maneira contínua e a plataforma está reforçando as medidas internas de verificação para evitar a incidência de novos casos".

