Time que joga Yago Pikachu é rebaixado no Campeonato Japonês

A passagem do ex-atacando do Fortaleza, Yago Pikachu, pelo futebol japonês já deixou um triste marca no currículo do jogador. O time do atleta, o Shimizu S-Pulse, foi rebaixado no Campeonato Japonês. Com apenas 33 pontos conquistados em 34 jogos, o clube acabou o campeonato na 17ª colocação, sendo rebaixado a segunda divisão.

Os números do clube no campeonato nacional só não são piores que o do próprio Pikachu. Em 11 jogos, o jogador não marcou nenhuma vez e também não deu nenhuma assistência, no time comandado pelo técnico brasileiro Zé Ricardo.

Pikachu deixou o Fortaleza em julho e assinou vínculo de dois anos e meio com o clube japonês. Pelo Fortaleza, é um dos atletas que mais marcou gols e participou de jogadas decisivas na temporada.