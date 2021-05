Time principal do Ceará tem aproveitamento de 37% em cobranças de pênaltis nesta temporada

O Ceará perdeu o tricampeonato da Copa do Nordeste para o Bahia no detalhe. No último sábado (8), após derrota por 2 a 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, e o Alvinegro perdeu por 4 a 2. O resultado traz à tona um problema que o Vovô tem apresentado em 2021: o desempenho em pênaltis. Nesta temporada, o time principal tem aproveitamento de apenas 37% nas cobranças da marca da cal.

O levantamento considera as cobranças realizadas em jogos que o time titular atuou, sob comando do técnico Guto Ferreira. Ao todo, foram oito pênaltis a favor e apenas três convertidos.

O aproveitamento ruim nas penalidades acabou resultando não somente na perda do título do Nordestão, como também deixou escapar a possibilidade de conquista da primeira vitória da história do clube em um jogo oficial fora do Brasil, no empate em 0 a 0 contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana.

O meia Vina, que antes era o cobrador oficial, não tem mais sido a primeira opção. Ele já não havia cobrado contra o Jorge Wilstermann (Mendoza bateu e fez) e, contra o Bahia, foi substituído aos 45 minutos do 2º tempo e sequer participou das cobranças decisivas. Jorginho, que entrou no lugar dele especificamente para bater, desperdiçou.

Time Alternativo

Legenda: Felipe Baxola cobrou dois pênaltis nesta temporada e marcou dois gols Foto: Kid Junior/SVM

Nos jogos válidos pelo Campeonato Cearense, o Alvinegro tem utilizado um time alternativo, e esta equipe tem apresentado bom aproveitamento nas cobranças de pênaltis. Até aqui, em três jogos realizados, foram marcadas três penalidades e todas foram convertidas. Felipe Baxola (contra Pacajus e Crato) e Marthã (contra Caucaia) foram os cobradores.

Contabilizando também estes jogos, o Ceará totaliza 11 pênaltis favoráveis na temporada e seis gols. Aproveitamento de 54%, pouco mais da metade, o que ainda é um número baixo e preocupante.

Pênaltis do Ceará na temporada 2021

TIME PRINCIPAL

Bahia - Final da Copa do Nordeste

Lima - Gol

Jorginho - Perdeu

Marlon - Perdeu

Fernando Sobral - Gol

Bolívar - Copa Sul-Americana

Jael - Perdeu

Jorge Wilstermann - Copa Sul-Americana

Mendoza - Gol

Sampaio Corrêa - Copa do Nordeste

Vina - Perdeu

Botafogo-PB - Copa do Nordeste

Vina - Perdeu

TIME ALTERNATIVO

Caucaia - Campeonato Cearense

Marthã - Gol

Crato - Campeonato Cearense

Felipe Baxola - Gol

Pacajus - Campeonato Cearense

Felipe Baxola - Gol