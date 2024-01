Time do Caucaia faz ‘vaquinha’ nas redes sociais para arcar com custos de viagem para Iguatu

Caucaia e Iguatu se enfrentam neste sábado (27), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense de 2024. Por conta dos custos da viagem até Iguatu, que fica a mais de 370 km do time da região metropolitana de Fortaleza, a Raposa se mobilizou através de suas redes sociais pedindo a contribuição do seu torcedor em forma de Pix para arcar com os custos da viagem.

Porém, a Federação Cearense de Futebol disse ao Diário do Nordeste que todos os custos relativos à viagem são pagos pela FCF. A entidade disse não entender o motivo que levou a diretoria do Caucaia a promover essa ação.

Como ajudar?

A contribuição pode ser feita através da Chave Pix: caucaia@futebolcearense.com.br (Caucaia Esporte Clube).

Classificação no Cearense

Na rodada de estreia, o time da Raposa conquistou os três pontos diante do Barbalha, na vitória por 2 a 1 e ocupa a terceira posição do Grupo A do estadual que conta ainda com Floresta, Fortaleza, Maracanã e Atlético Cearense.