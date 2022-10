Time de Yago Pikachu fará último jogo para tentar escapar do rebaixamento no Campeonato Japonês

O Shimizu S-Pulse, time de Yago Pikachu, está a caminho do rebaixamento para a 2ª divisão do Campeonato Japonês, a J-2. A equipe foi derrotada pelo Kashima Antlers neste sábado (29), no Estádio Nihondaira. Assim, está em 17º, na zona de descenso. Diante da torcida, o técnico Zé Ricardo lamentou o resultado.

"Em nome de todos os jogadores e funcionários, gostaria de agradecer a todos. Somos muito gratos por nos apoiarem com entusiasmo e energia durante o ano. Desculpa. Estou muito decepcionado por não ter conseguido fazer todos se sentirem felizes nesta última partida em casa. Continuaremos trabalhando duro. Na última partida desta liga, definitivamente teremos um resultado e manteremos nossas esperanças vivas. Este jogo acabou, mas por favor, olhe para o nosso trabalho duro na próxima semana. Nós definitivamente vamos ganhar o jogo contra Sapporo", disse o treinador brasileiro.

O adversário venceu por 1 a 0. No duelo, Yago Pikachu entrou em campo e atuou por alguns minutos. Foi a 11ª partida do atleta vestindo a camisa da equipe oriental.

Com a derrota, o time está em 17º lugar e tem apenas 33 pontos. O Shimizu é o penúltimo colocado do torneio com 7 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

A apenas uma rodada do fim da competição, a equipe comandada por Zé Ricardo precisa vencer o próximo duelo e contar com uma combinação de resultados para tentar escapar do rebaixamento. A partida será diante do Consadole Sapporo, no sábado (5), às 2 horas da manhã (de Brasília).

Pikachu deixou o Fortaleza em julho e assinou vínculo de dois anos e meio com o clube japonês. Pelo Fortaleza, é um dos atletas que mais marcou gols e participou de jogadas decisivas na temporada.