Time de Neymar, Furia bate Dendele e se torna primeira campeã da Kings League Brasil

Time presidido por Neymar Jr. e Cris Guedes, a Furia bateu o Dendele nos shootouts neste domingo (18), no Allianz Parque, e se sagrou campeã da primeira edição da Kings League Brasil. No tempo normal, os times ficaram no empate por 5 a 5.





Diante de mais de 40 mil pessoas, a final teve a presença de Kaká, presidente da liga no Brasil, além do show de abertura de MC Hariel. Diversos influenciadores e streamers também compareceram e participaram do evento, como Luva de Pedreiro, Gaulês, Toguro, Casimiro Miguel, Nobru e John Vlogs.

A Kings League é uma competição que alia o futebol 7 ao entretenimento, com regras inovadoras e participação de grandes craques do futebol, além de influenciadores e streamers. A nova modalidade foi criada pelo ex-jogador Gerard Piqué logo após sua aposentadoria, em 2022.