Time de Antetokounmpo derrota o de LeBron James no NBA All-Star Game

Pela primeira vez em seis edições, o time liderado por LeBron James foi derrotado no All-Star Game da NBA, com a vitória neste domingo do 'Team Giannis', do grego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), por 184 a 175, com Jayson Tatum batendo o recorde de pontos da história do do evento (55).

O ala do Boston Celtics, de 24 anos, superou a marca das 72 edições do Jogo das Estrelas, que pertencia a Anthony Davis, com 52 pontos em 2017.

Tatum, que defendeu o 'Team Giannis', conseguiu sua façanha com dez cestas de três em 18 tentativas, além de ter pegado dez rebotes e ter feito seis assistências na partida.

'King James', que também bateu o recorde de participações no evento com 19, marcou 13 pontos, mas não jogou o segundo tempo após machucar a mão em uma tentativa de bloqueio.

O superastro do Los Angeles Lakers, de 38 anos, tinha levado suas equipes à vitória em todos os anos desde que a NBA eliminou em 2018 o formato que dividia os times por conferências.