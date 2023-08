Time com mais cartões amarelos da Série B, Ceará tem oito jogadores pendurados; veja lista

O Ceará tem oito jogadores pendurados para o próximo compromisso da equipe na Série B do Brasileirão 2023, contra a Ponte Preta. As equipes entram em campo no próximo domingo (20), na Arena Castelão, pela 24ª rodada da competição.

Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Léo Santos, Paulo Victor, Willian Formiga, Richardson, Nicolas e Breno têm dois cartões amarelos cada e estão pendurados para o confronto. Caso recebam cartão amarelo, serão desfalques contra o Tombense, na rodada seguinte.

JOGADORES DO CEARÁ AMARELADOS

Tiago Pagnussat: 2

Luiz Otávio: 2

Léo Santos: 2

Paulo Victor: 2

Willian Formiga: 2

Richardson: 2

Nicolas: 2

Breno: 2

Richard: 1

André Luiz: 1

Gabriel Lacerda: 1

Michel Macedo: 1

Caíque Gonçalves: 1

Zé Ricardo: 1

Willian Maranhão: 1

Janderson: 1

Warley: 1

Guilherme Bissoli: 1

O Ceará é inclusive o líder da Série B no quesito cartões amarelos. Após 23 rodadas disputadas, o Alvinegro de Porangabuçu já foi punido com o amarelo 75 vezes. A média é superior a três cartões amarelos por partida.

Em termos individuais, o jogador do Ceará que recebeu mais cartões amarelos na atual edição da Série B foi o volante Willian Maranhão, com sete. Caíque Gonçalves, com seis, e Richardson, com cinco, completam o top-3 de amarelados do Vovô na Segundona.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.