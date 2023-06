Time cearense conquista Copa do Nordeste 2023 de futebol de 7

No último domingo (11), o Red Bull MLT7, equipe do Eusébio, se sagrou campeão da Copa do Nordeste de futebol de 7 de 2023. Na grande final, o time bateu outro cearense: o UZR Futebol 7. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Ari e Vedita, a decisão foi para o shoot out, onde o Red Bull conquistou o troféu.

A Copa do Nordeste é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol 7 e foi realizada em Fortaleza em 2023. No total, foram 12 equipes de seis estados nordestinos participando do campeonato.

VEJA OS PARTICIPANTES:

Alagoas: CSA;

Ceará: UZR, Muralha Fut7, Redbull Fut7, Pacoti Fut7, Fortim Fut7 e RL Telecom;

Maranhão: União Bom Jardim e Redenção;

Pernambuco: Aldeia Fut7;

Rio Grande do Norte: Borussia Mossoró;

Sergipe: Lagarto Fut7;