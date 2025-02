Tiago Zorro não quer Ferroviário pensando na vantagem no Estadual: 'Jogar para ganhar'

O técnico Tiago Zorro não quer o Ferroviário acomodado pela vantagem que construiu no confronto com o Tirol pelo Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra joga pelo empate no jogo do dia 22, no PV, pela volta das quartas de final. Na ida, o Ferrão ganhou por 2 a 1 e joga por um empate para estar na semifinais para encarar o Fortaleza.

É bom estar na frente, mas um gol do Tirol empata tudo. Vamos jogar, jogar sempre para ganhar. Aprendi no Ferroviário que tenho que jogar pra ganhar sempre. Não há como jogar pelo empate. Vamos jogar pelo jogo, dar o nosso melhor" Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

Legenda: O Ferroviário saiu em vantagem nas quartas de final do Campeonato Cearense ao vencer o Tirol por 2 a 1 no PV Foto: KID JUNIOR / SVM

Sobre a vitória no jogo de ida, Zorro avaliou que o Ferroviário oscilou na partida.

"Fomos mal na nossa parte, não entramos bem no jogo. Tivemos dificuldades defensivas e o Tirol teve vários espaços, onde não é normal encontrar. Depois chegamos ao gol, nos acalmamos e a segunda parte começamos muito bem. Foram 20 minutos muito bons, fizemos um gol, tivemos outra bola e em uma melhor decisão feito o gol. Sofremos no fim, ao sofremos um gol esquisito, de arremesso, mas vencemos, e a vitória é o mais importante".

O Tubarão da Barra volta a jogar na terça-feira (18), contra o Altos/PI, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será às 21h30 no Presidente Vargas.