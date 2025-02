Tiago Zorro lamenta eliminação do Ferroviário e projeta duelos com o Fortaleza: 'Dá pra acreditar, não vamos abalados'

O Ferroviário foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Maracanã na quarta-feira (26), deixando a competição ainda na 1ª Fase. Mas o Tubarão da Barra já terá que se concentrar nos jogos com o Fortaleza. Serão 3 seguidos, o primeiro pela ida do Campeonato Cearense no sábado, no meio de semana pela Copa do Nordeste, e no outro fim de semana o jogo de volta da semifinal.

O técnico Tiago Zorro lamentou a eliminação, mas acredita no Ferroviário nos confrontos com o Fortaleza, mesmo com a semifinal do Estadual sendo em dois jogos.

Dá pra acreditar, isso é futebol e tudo pode acontecer. Mas não posso fugir da desiguadade entre Fortaleza e o Ferroviário nos dias de hoje. Cabe a gente ser realista e perceber o quanto será difícil em dois jogos, mas não é impossível, pois isso é futebol" Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

Legenda: O Ferroviário empatou no tempo normal com o Maracanã e foi eliminados nos pênaltis Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Sem abalo emocional

Em seguida, o técnico coral garantiu que o grupo coral não estará abalado para os jogos com o Fortaleza.

"Pelos jogos que fizemos, com o passar dos jogos, a evolução tem tido, não abala a confiança. Todos queríamos chegar à proxima fase, mas não abala. Senti isso nos jogadores lá dentro do vestiário. Vamos arranjar soluções para sábado. A condição do Fortaleza é ruim para nós, é um time habituado a vencer, está com mesmo treinador, com muitas rotinas, e além das 3 derrotas, não joga uma semana e meia".

O que faltou para a classificar?

Zorro também avaliou a eliminação coral, ao desperdiçar chances de gol no tempo normal.

"A derrota acaba por doer. Na primeira parte poderíamos fazer o 2x0, tivemos chances. A segunda parte mais dificil, acusamos o cansaço, o jogo não concedeu muita oportunidades. Tomamos conta do jogo, o Maracanã dominou uma parte e chegou a igualdade e nos fez perder nos penaltis. É dar dos parabens ao Maracanã e a vida continua".