Tiago Pagnussat recebe proposta e não deve permanecer no Ceará para 2024

O zagueiro Tiago Pagnussat, do Ceará, recebeu uma proposta do Vila Nova para a temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 33 anos recusou a oferta do clube goiano. Apesar disso, ele não deve permanecer em Porangabuçu em 2024.

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, confirmou a procura de uma equipe por Pagnussat, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, nesta quinta-feira (14). O Diário do Nordeste confirmou que esta equipe foi o Vila Nova.

Legenda: Tiago Pagnussat em ação pelo Ceará Foto: Kid Junior/SVM

Após a recusa ao Vila Nova, o jogador teve seu nome ligado ao Avaí. Procurado, o departamento de futebol do clube catarinense não confirmou a procura pelo jogador. João Paulo Silva também negou que tenha recebido propostas do Avaí.

Tiago Pagnussat, de 33 anos, tem contrato com o Ceará até o final da temporada 2024. Caso deixe o Ceará na atual janela de transferências, não há confirmação se o atleta será emprestado ou vendido.

Em 2023, o zagueiro disputou 39 partidas (37 como titular), além de somar dois gols e uma assistência. Ele está em sua segunda passagem pelo clube.