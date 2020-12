Tiago Pagnussat elege atacante do Ceará como um dos mais difíceis de marcar da Série A

O zagueiro Tiago Pagnussat, do Ceará, elegeu o companheiro Saulo Mineiro como um dos atacantes mais difíceis de marcar na Série A do Brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares nesta quinta-feira (10), o defensor listou também Keno, do Atlético-MG.

"O Keno vive um grande momento, o que mais me deu trabalho. Mas um que me dá muito trabalho no treino é o Saulo (Mineiro). Vem treinando forte e tem explosão, é difícil demais segurar no treinamento. Atualmente são esses dois (os mais difíceis de marcar)", analisou.

Legenda: Saulo Mineiro tem ganhado espaço no elenco alvinegro Foto: Pedro Chaves / Ceará

Em ascensão no elenco, Saulo, o ‘Coração Valente’, marcou dois gols em quatro partidas no Brasileirão. Com 23 anos, chegou em Porangabuçu após se destacar como artilheiro da Série C. Antes de ganhar espaço, realizou procedimento cirúrgico para tratar um problema cardíaco.

Íntegra nesta sexta

A íntegra da entrevista com o zagueiro Pagnussat será veiculada no Diário do Nordeste nesta sexta-feira (11). O zagueiro comentou sobre a relação com o técnico Guto Ferreira, detalhes dos treinos e as metas na elite nacional.