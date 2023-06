Após o empate em 0 a 0 do Ceará diante do Avaí pela Série B nesta quarta-feira (28), no Castelão, a torcida do Vovô demonstrou toda sua insatisfação com mais uma atuação ruim da equipe na Série B.

Além de vaiar o treinador e os jogadores ao longo do jogo e após o apito final, a torcida abordou o grupo de jogadores e cobrou o elenco.

O zagueiro Tiago Pagnussat foi o único que parou para ouvir os torcedores. O vídeo é do repórter André Almeida.

"Está faltando raça. Você é um líder lá dentro, já passou por aqui, cobra eles. A gente só quer isso", disse um torcedor, ao zagueiro do Ceará".

Veja o Vídeo

Tiago Pagnussat é cobrado por torcedores após mais um tropeço do Ceará; veja vídeo



📹André Almeida / SVM pic.twitter.com/mpbZUUp9Ik — Jogada (@diariojogada) June 29, 2023

Demissão de Barroca

Logo após a partida, o treinador não concedeu entrevista coletiva e o diretor Juliano Camargo informou o desligamento do treinador.

Com a saída de Barroca, o clube informou que os auxiliares fixos do Ceará, Rodrigo Leitão e Marcos Valadares, assumem interinamente o comando das atividades.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil