Tiago Pagnussat avalia evolução do Ceará na temporada: 'ainda não estamos no ideal'

Um dos líderes no atual elenco do Ceará, o zagueiro Tiago Pagnussat cedeu entrevista, nesta sexta-feira (3), em que avalia evolução do time na temporada. Com apenas uma derrota em 11 jogos até aqui, o defensor projetou o confronto diante do Fortaleza e a produtividade do elenco alvinegro.

O próximo desafio do Vozão será no domingo, quando a equipe de Gustavo Morínigo encara o segundo clássico-rei do ano. Questionado sobre a possibilidade do rival ir com time alternativo, Pagnussat destacou foco apenas no Ceará para o confronto.

Tiago Pagnussat Zagueiro do Ceará "A gente quer ganhar todos os jogos e se tratando de clássico mais ainda. Em relação a equipe deles, a gente não tem informação se vem mista, titular, mas sabemos que é um jogo sempre muito difícil", avalia o defensor.

NOVA CARA

O treinador paraguaio já ponderou a necessidade da formação de um time com caráter dentro de campo. Na mesma linha de Morínigo, Pagnussat ressalta o elenco que o clube montou para a atual temporada. O atleta acredita que o time tem muito a melhorar ainda.

Tiago Pagnussat zagueiro do Ceará "Primeiro, eu acredito que o clube contratou bem. Segundo, pela seriedade do trabalho. Terceiro, todos os jogadores estão entendendo que estamos em um processo de reformulação e reconstrução do clube. Acredito que aliado a isso, a paciência que tivemos que é um processo demorado, de entender que uma equipe não se faz em uma semana ou um jogo. No começo estava difícil, mas a equipe foi evoluindo, ainda não estamos no ideal, mas estamos um passo a mais do que começamos o ano", pontua.

ATAQUE INDO BEM

O bom momento do Alvinegro tem muito a ver com a bola na rede. Em 11 partidas até aqui, o Ceará fez 28 gols, marca que é endossada pelos números da defesa. O xerife do Alvinegro coloca que os dois setores, ofensivo e defensivo, trabalham em conjunto.

"As vezes a gente separa o sistema defensivo do ofensivo, mas, na verdade, o futebol há muito tempo mudou. Hoje, a construção de um gol passa obrigatoriamente pelo sistema defensivo para que a bola chegue com mais qualidade no ataque e, consequentemente, na defesa. Os jogadores do ataque são fundamentais para que tomemos menos gols", aponta Pagnussat.

Dos tentos marcados pelo Vozão, quatro vieram dos zagueiros. A fila é puxada com dois tentos assinalados por David Ricardo, mais um gol de Tiago Pagnussat e outro de Luiz Otávio. Diante do Fortaleza, Pagnussat deve fazer sua nona partida com a camisa do Ceará.