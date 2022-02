Tiago Nunes testa todos os volantes após retorno de Fernando Sobral e acirra disputa

Um dos setores mais qualificados do elenco do Ceará para 2022 foi o de contenção do meio campo, em volantes. As contratações de Richard e Richardson aumentaram o nível do setor, que já tinha ótimas peças, como Fernando Sobral e Marlon. A eles, somados a jogadores da base que também mostraram qualidade, como Geovane, Kelvyn e Léo Rafael, são 6 opções para duas vagas, já que Tiago Nunes tem como formação preferida o 4-1-3-2, com dois volantes: um de contenção e outro com mais liberdade criativa.

E analisando os 5 jogos realizados em 2022, o treinador deu minutagem para todos os volantes, uns mais outros menos, e testou várias combinações entre eles, seja a dupla que iniciou o jogo, ou com uma troca durante a partida.

A cada jogo, Tiago Nunes testava no 2º tempo por alguns minutos a dupla de volantes que jogaria na próxima partida, testando a todos. Ele já utilizou como titulares: Richard e Marlon (contra Sergipe e Fortaleza), Richard e Richardson (contra o Globo/RN), Richardson e Marlon (contra o Sampaio Corrêa) e Richard e Fernando Sobral (contra o Sport).

Os jovens da base também foram testados, com Kelvyn e Geovane (atuando diante do Sergipe ao lado de Marlon e Richard), e Léo Rafael entrando na etapa final contra o Globo/RN. O trio é promissor e deve ser utilizado mais vezes por Tiago Nunes.

Legenda: O volante Richardson foi uma das principais contratações do Ceará para a temporada 2022 Foto: THIAGO GADELHA

Duplas

Em algum momento as duplas foram testadas antes, como diante do Fortaleza, quando Richardson entrou no lugar de Marlon e formou dupla com Richard.

Contra o Sampaio Corrêa, Marlon saiu pra entrada de Fernando Sobral, com Tiago Nunes testando pela 1ª vez Richardson e Sobral juntos, que seriam titulares contra o Sport.

O treinador analisou a estreia de Fernando Sobral e a disputa entre os volantes.

"O Sobral é um componente desta engrenagem, um jogador importante, que tem uma história que está sendo construída dentro do Ceará, fez uma boa partida, mas ainda sem o seu ritmo ideal, em conjunto com o Richard, e os demais jogadores que fizeram o Ceará jogar, fizemos uma partida extremamente positiva", disse ele, sobre a primeira partida como titular de Sobral, diante do Sport, na terça-feira.

O volante Marlon também analisou a disputa com os companheiros por posição.

"Eu estou aqui para brigar pela minha posição. Temos grandes nomes, mas fiz bons números no ano passado, 45 ou 46 jogos, a maioria começando. Em 2022 não vai ser diferente, vou continuar trabalhando e brigando pela minha posição. Quando o Tiago optar por mim, eu quero estar preparado, igual meus companheiros, tenho certeza que todo mundo está trabalhando muito, se dedicando ao máximo para quando for escolhido. Ficar preparado para um grande trabalho”, avisou o jogador.