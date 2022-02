Tiago Nunes lamenta chances perdidas contra o Sampaio, mas exalta criatividade: "estamos evoluindo"

O Ceará ficou no empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado (12), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A vitória não veio, dentre outros motivos, pela alta quantidade de chances perdidas pelo Alvinegro, que acabou pecando muito nas finalizações.

Após o jogo, o técnico Tiago Nunes citou as chances desperdiçadas.

“Poderíamos ter tido um resultado melhor, mas no futebol o justo é converter. O adversário também teve duas chances. Estamos crescendo, estamos melhorando, evoluindo. Os jogos nos apresentam as principais dificuidades, nos impõem as principais barreiras que devem ser passadas", disse.

O comandante alvinegro, porém, destacou positivamente a quantidade de oportunidades que o time consegiu criar para balançar as redes adversárias. Mas, também, chamou atenção para as falhas defensivas.

"Os principais pontos positivos foram as chances criadas, em torno de nove oportunidades de gols que nós tivemos. E o volume de jogo também bastante grande. Enfrentamos uma equipe com muita energia física, que marcou atrás, que fechou bem os espaços. Difícil encontrar soluções defensivas contra uma equipe tão bem fechada e que nos marcou tão bem. E negativamente, penso que foram as chances que o adversário teve. Principalmente na segunda etapa. Na primeira etapa teve o gol, em uma falha coletiva da nossa equipe, e no 2º tempo eles tiveram ao menos duas finalizações", afirmou.

Jogo contra o Sport

Após o empate contra o Sampaio, o Ceará tem mais um jogo em casa. Na terça-feira (15), o adversário será o Sport, às 21h30min, na Arena Castelão, e o treinador já projetou o duelo contra o Rubro-Negro pernambucano.

"É uma equipe realmente forte, é um clássico do futebol nordestino. Um time que manteve o treinador, as ideias, é muito competitiva. E nós estamos num processo de construção, jogo a jogo. Estou feliz porque a gente está crescendo, estamos melhorando. Está havendo realmente associações. Jogo por fora, pelo meio campo, pelas pontas, a gente está começando a criar um repertório para que, independente do adversário, o time tenha soluções no próprio elenco. É realmente uma ideia ainda em construção, não consigo falar em que estágio estamos, mas pelo tempo de preparação e quantidade de jogos, estamos em um estágio aceitável e com muito potencial de melhora", finalizou.