Tiago Nunes fala de camisa 9 no Ceará: “não quero o melhor jogador, quero melhor time”

O técnico Tiago Nunes intensificou os trabalhos no Ceará Sporting Club em 2022 e participou pela 1ª vez da pré-temporada, com montagem do elenco e foco em atividades na parte física. Com oito reforços até o momento, o treinador falou da busca por um camisa 9 em entrevista para o ge.

“Eu não quero o melhor jogador, eu quero o melhor time. Quero que o nosso time dê liga, que a gente seja coletivamente forte. Eu deixei muito claro que o camisa 9 é o Jael. O Zé Roberto é o 63. Iury é o 99. E o estigma da camisa 9 para mim não é importante. Temos um bom time”, declarou.

Legenda: O atacante Zé Roberto tem um gol e duas assistências pelo Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Para a vaga de centroavante, a diretoria alvinegra investiu em Zé Roberto, que era do Atlético-GO. O jogador foi titular em todas as partidas no início do ano e marcou um gol, com duas assistências.

As demais opções no setor são: Cléber, Jael, Iury Castilho, Erick, Gabriel Santos, Jacaré e Mendoza. Em campo, vitórias contra Globo-RN (5x0) e Sergipe (1x1), além de empates com Fortaleza (1x1) e Sampaio-MA (1x1). Tiago Nunes avaliou a preparação do grupo neste início do ano.

“Tenho cuidado em não estabelecer tempo nem número de jogos. Esse período de preparação é feito para os atletas melhorarem a parte física e o entrosamento. No Clássico-Rei, corremos risco de não levar muita gente. É momento agora de reestruturação. Espero que encontremos um padrão. Não quero estabelecer prazos. Clássico tem a questão da formação da opinião pública. Até o momento estamos sólidos, firmes, para construir um bom trabalho até o fim do ano”, completou o treinador.

O próximo compromisso alvinegro é diante do Sport, nesta terça-feira (15), pela Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da competição regional.