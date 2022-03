Tiago Nunes explica situação física de Dentinho e Matheus Peixoto para estreia no Ceará; confira

O elenco do Ceará recebeu reforços para a temporada de 2022 e reformulou os setores da equipe. Das últimas contratações, ainda há expectativa para a estreia dos atacantes Dentinho e Matheus Peixoto, que chegou na Capital na terça (15). O técnico Tiago Nunes explicou a situação da dupla ofensiva.

"O Dentinho é um atleta que ficou muito tempo parado, precisa se recondicionar fisicamente para ficar bem. Está fazendo uma pré-temporada, se prepara com o departamento médico para que possa ficar a disposição. E o Matheus Peixoto tem uma lesão em janeiro, no tornozelo, que não está consolidado, curado, vai demorar entre uma semana e duas para ficar à disposição, então vamos ter paciência para contar principalmente com o Dentinho e o Matheus”, explicou o comandante.

O cenário da dupla é diferente de Rodrigo Lindoso, que foi titular na vitória contra a Tuna Luso-PA pela Copa do Brasil. O volante pertence ao Internacional e assinou com o Vovô por empréstimo até dezembro.

“O Lindoso era relacionado para os jogos na ex-equipe, treinava normalmente, fez pré-temporada. Não vinha de sequência de jogos, mas tinha carga normal de treino, joga e sente menos", afirmou.

O próximo compromisso do Ceará é sábado (19), contra o Campinense-PB. O confronto ocorre às 17h45, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste.

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes