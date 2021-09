Tiago Nunes exalta Vina e 'jogo de transição' do Ceará; veja entrevista

Após uma semana de trabalho, o técnico do Ceará, Tiago Nunes falou novamente sobre a preparação da equipe para a estreia dele como comandante do alvinegro, contra o Grêmio, neste domingo (12), às 11h, em Porto Alegre (RS).

Em entrevista ao SporTV, o treinador falou sobre o estilo de jogo que pretende implantar no alvinegro e rechaçou mudanças bruscas de característica. Perguntando se iria tornar a forma de jogar do Alvinegro mais parecida com o jogo do Fortaleza, ele explicou:

"Isso não vai acontecer. Fui muito claro na minha chegada, que o Ceará tem uma característica muito marcante de jogo, é um time de transição, é um time que marca forte, que sai nos contra-ataques. Concordo que quando tu afirma que tem um peso, sem dúvida, da saída do Guto pela pressão da boa campanha do rival".

Estrutura elogiada

Tiago Nunes falou sobre os objetivos alvinegros e elogiou a gestão do Vovô.

"Aqui o Fortaleza tinha uma expectativa baixa, surpreendeu, então acaba chamando muita atenção do Brasil todo pelo belo trabalho que vem realizando. E nós temos que ter agora de ter capacidade de saber quais os nosso objetivos: eu venho pra cá com as expectativas muito claras, desenhadas com a direção, que é de tentarmos colocar o Ceará uma vez mais nas disputas de competições internacionais, uma disputa de uma Sul-Americana. Fazer a equipe evoluir passo a passo. É um clube que vem crescendo estruturalmente. Fica o grande trabalho do Guto, legado bonito, que vamos tentar aproveitar o máximo possível e terminar a temporada melhorando o que já se tinha".

Legenda: Vina conduz a bola contra defensor flamenguista Foto: Fabiane de Paula

Fator Vina

Outro ponto importante da entrevista do treinador foi a exaltação de Vina, que deve ser uma das apostas de Tiago Nunes para comandar o Alvinegro.

"Vejo o Vina um cara com potencial técnico enorme. Um cara mais vertical, mais atacante, rápido para encurtar, rápido para chegar dentro da área. A gente vai tentar o máximo de ferramentas, subsídios pra ele, para ele participar mais ativamente das jogadas, de assistência. Uma parcela é do treinador e outra é do atleta. O cara mesmo tem que saber que tem potencial de melhora, que tem potencial para crescer ainda mais".

O Alvinegro viajou nesta sexta-feira rumo à Porto Alegre para no domingo, às 11h, enfrentar o Grêmio. O Tricolor gaúcho foi a última equipe que Nunes treinou e terá desfalques para a partida.