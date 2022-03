Tiago Nunes exalta classificação, domínio e chances criadas pelo Ceará

O técnico Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com o desempenho do Ceará e a classificação para a 3ª Fase da Copa do Brasil, ao vencer a Tuna Luso por 2 a 0 no Castelão. Para ele, o volume de jogo e as inúmeras chances criadas são fatores importantes para a sequência do clube na temporada.

"Nossa apresentação foi muito boa. Quando se enfrenta uma equipe menor, de menor potencial técnico, a maneira mais respeitosa é tentar o máximo, criando chances de gol, finalizando e marcando bastante. A nossa equipe competiu o tempo todo, foram 25 finalizações, número extremamente expressivo, e 9 situações de gol. Foi um jogo de imposição fisica, técnica emocional, em uma bela apresentação".

Para Tiago Nunes, um fator positivo são que as oportunidades criadas pelo Ceará são divididas por praticamente todos os setores.

"É continuar nesse ritmo. Eu teria preocupação se não criassemos. Todos estão tendo oportunidade de go. E em uma equipe em que todos os jogadores tem chances, é porque se cria muito. E quando mais se cria, maior a chance de errar também. Mas este volume criado nos dá mais possibilidades de obter vitórias".

Estreia

O treinador também avaliou a estreia do volante Rodrigo Lindoso, que começou a partida como titular.

"O Rodrigo (Lindoso) vinha de sendo relacionado em sua equipe anterior, treinando e um atleta que vinha com carga de trabalho normal, por isso é natural ele suportar mais o ritmo. Foi uma bela partida dele. Todos os jogadores da função serão importantes e as combinações vão depender de cada jogo".

O Ceará volta a campo no sábado, às 17h45, contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste. Já classificado para 2ª Fase, o Vovô quer confirmar a liderança do Grupo B.

Confira a coletiva do treinador do Ceará