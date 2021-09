Tiago Nunes elogia postura do Ceará em vitória contra Chapecoense: "foi valente o tempo todo"

O Ceará venceu o primeiro jogo na Série A de 2021 sob o comando de Tiago Nunes. Após um empate (Santos) e uma derrota (Grêmio), bateu a Chapecoense por 1 a 0 neste sábado (25), na Arena Castelão. Em coletiva, o treinador elogiou a atuação.

“A equipe vem apresentando jogo a jogo boas características, principalmente na parte ofensiva. Tivemos número alto de finalizações, a nossa comissão contabilizou 24, oito ao gol e 10 chances. O volume me agrada, mostra evolução, o quanto o time competiu e foi valente o tempo todo”, afirmou.

Em campo, o time criou muitas chances, marcou em pênalti com o atacante Jael, mas desperdiçou chances - além de parar na grande exibição do goleiro Keiller. Para Tiago Nunes, o aspecto emocional, do jejum sem vitórias, teve impacto no desempenho individual do time.

“É apenas a minha terceira partida no Ceará, pouca amostragem, e o time estava pressionado, sem vencer há seis jogos, em um time com uma torcida apaixonada. Há o aspecto emocional porque muitas vezes chega perto do gol e erra finalização que são mais fáceis por um aspecto emocional, a necessidade do jogo. Vamos evoluir nesse quesito”, garantiu.

Com o placar, o Vovô subiu para a 10ª posição, com 28 pontos. O próximo compromisso é diante do Bahia, sábado (2), às 19h, na Arena Fonte Nova/BA.