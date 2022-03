Tiago Nunes elogia atuação na vitória sobre o CSA: "futebol digno da camisa do Ceará"

Com superioridade e boa atuação, o Ceará venceu o CSA por 2 a 0, na noite do último sábado (5), e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tiago Nunes elogiou a postura da equipe e o desempenho dos jogadores na partida.

"Foi uma grande atuação realmente. A gente já tinha feito uma atuação muito consistente lá em Roraima, contra o São Raimundo, na vitória por 3 a 0. Hoje, ratificamos aquela atuação com mais uma partida consistente, contra uma equipe de ótimo nível, muito bem treinada, muito organizada. Eu diria que foi um dos melhores jogos da Copa do Nordeste, em alto nível, com duas equipes tentando jogar futebol. E a nossa equipe apresentou um futebol digno da camisa do Ceará, da grandeza do Ceará", disse.

Segundo o treinador, um dos principais méritos do Alvinegro foi boa condução no momento de dificuldade.

"A gente teve uma semana de oscilação, com uma desclassificação que foi muito dolorosa. Enfrentamos circunstâncias adversas, mas eu não posso acreditar que a equipe vai do céu ao inferno em 15 dias. A equipe estava bem, teve um período de baixa, dois a três jogos, e a gente conseguiu retomar nossa performance, o nível de confiança. Faz parte isso no futebol. Importante que a condução nesse momento que passamos pela desclassificação tem sido feita de maneira equilibrada", destacou.

O Ceará agora terá um período de dez dias sem jogos. O Alvinegro só volta a campo no dia 15, para enfrentar a Tuna Luso, pela 2ª fase Copa do Brasil, na Arena Castelão. Pela Copa do Nordeste, o Vovô volta a campo no dia 19, para enfrentar o Campinense, às 17h45min, no estádio Amigão, em Campina Grande.