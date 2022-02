Tiago Nunes destaca imposição e chances criadas pelo Ceará: "partida extremamente positiva"

O Ceará empatou sem gols com o Sport no Castelão na última terça-feira (15), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. E apesar da vitória não ter vindo, o técnico Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com o volume de jogo, imposição e chances criadas pelo time alvinegro no 5º jogo da temporada.

"Eu saio muito satisfeito com a equipe, pela capacidade de se impor em todos os momentos da partida. Foi uma partida extremamente positiva, do torcedor sair orgulhoso, independente do gol não ter saído. A performance é muito favorável e a expectativa é de continuar crescendo", disse ele.

Imposição

O treinador detalhou a imposição do Ceará durante a partida, mas que a equipe precisará ser madura para lidar com jogos semelhantes, contra adversários que joguem apenas para se defender.

"O nosso desejo de jogar foi contante, um ritmo forte, dominando o todo o tempo. Nunca vi uma partida com tão ampla vantagem de uma equipe para a outra, de um adversário que não criou nenhuma chance de gol e nós criamos um volume muito alto de chances. Tecnicamente todos jogaram bem, mas precisaremo estar maduros com esse tipo de postura dos adversários. Virão jogos eliminatórios de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil ou até Sul-Americana. Serão jogos decisivos que teremos que lidar com isso e fazermos o nosso jogo, independente da postura do adversário".

Chances perdidas

Por fim, o treinador admitiu a grande atuação do goleiro Mailson, do Sport, mas destacou que as finalizações poderiam ter sido melhores efetuadas.

"Sem dúvida foi uma grande atuação do goleiro, mas com uma arbitragem conivente. Ele se atirou o tempo todo e não levou cartão amarelo. Poderiamos ter feito o gol, mas pecamos por algum detalhe técnico, de tranquilidade, e até falta de ritmo de jogo".

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes