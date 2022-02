Tiago Nunes destaca coletivo e ímpeto ofensivo do Ceará

O técnico Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com atuação do Ceará na última quarta-feira (9), na goleada de 5 a 0 sobre o Globo/RN, pela Copa do Nordeste, no 3º jogo da equipe na temporada. Ele destacou o jogo coletivo da equipe e o ímpeto ofensivo durante toda a partida.

"A busca constante por tentar vencer o adversário é uma identidade que a gente busca. Sempre de cada estratégia, sempre de cada organização, mas principalmente valorizando o nosso torcedor, valorizando nossa preparação, valorizando a todos na busca constante em superar o adversário. A melhor maneira de se provar isso é na vitória dos duelos, na vitória através dos gols. Esse ímpeto é algo que temos buscado fazer sempre, e vai ser uma tônica da nossa equipe”, explicou o treinador.

Para ele, a equipe chegou ao resultado pela força coletiva que mostrou ao longo dos 90 minutos de partida no Castelão.

"O aspecto coletivo ajuda no individual. Ainda buscamos a condição física ideal e somente jogando vamos atingir. Os jogadores se empenharam muito, foram persistentes, fizeram um grande jogo coletivo e demonstraram isso fazendo gols, indo ao ataque e com um nivel de seriedade por toda partida. Estamos testando combinações e o aspecto coletivo de maneira geral foi muito bom. Estamos no caminho para atingir o nível de regularidade aceitável para que a gente busca".

Rodizio?

Ainda que tenha modificado suas escalações nos 3 jogos que fez em 2022, o treinador afirmou não estar fazendo rodízio de jogadores.

"Não é bem um rodízio, a gente vai fazendo essas trocas de jogadores por alguns aspectos. Aspectos físicos, táticos, de alguns testes que queremos promover na nossa equipe, alguns aspectos técnicos também, para entender qual é o momento de alguns jogadores, e também para a valorização do trabalho diário, alguns jogadores se dedicam muito no dia-a-dia, e merecem a oportunidade de jogar, mesmo que o atleta da sua posição não esteja em momento ruim. As opções são feitas nesse sentido”, finalizou o treinador.

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes