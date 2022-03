Tiago Nunes destaca classificação segura do Ceará e elogia chegada de Dentinho

O técnico Tiago Nunes elogiou a atuação de seus comandados na classificação do Ceará para a 2ª Fase da Copa do Brasil, ao bater o São Raimundo-RR por 3 a 0 no estádio Canarinho, em Roraima. Para o treinador, os jogadores mostraram mentalidade forte após eliminação no Campeonato Cearense e a semana de pressão em Porangabuçu.

"Conquistamos uma vitória segura, consistente, que dá credibilidade ao grupo de jogadores. Não abdicamos de tentar propor o jogo, de colocar a bola no chão. Conseguimos mentalizar um bom jogo, tivemos um bom plano de ação e a resposta foi positiva. Estou feliz com o resultado e temos muito a evoluir. Ainda sentimos a dor daquela derrota, mas é vida que segue. Temos que pensar um jogo por vez. O futebol te cobra resultado todo dia. Nos superamos para dar a resposta à altura do nosso torcedor".

Apoio

Para o treinador, a recepção da torcida em Roraima contagiou o grupo. "Quero agradecer ao torcedor local, de Roraima pela recepção calorosa. Por toda situação que tivemos, de desclassificação, a torcida nos torcida nos abraçou".

Dentinho

O treinador também elogiou a contratação do atacante Dentinho, oficializada horas antes do jogo.

"O Dentinho está em uma condição atlética boa, sempre jogou em alto nivel no Brasil, desde o Corinthians e na Europa na Ucrânia. Ele tem uma bagagem enorme, e precisamos de jogadores com a mentalidade dele. Ele chega com a condição de melhorar o padrão e somar o que já temos. Ele precisará se condicionar fisicamente, pelo tempo paradoe e tem a característica que a gente deseja. Estou muito feliz com a vinda do Dentinho".

Confira a coletiva o técnico Tiago Nunes