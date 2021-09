Tiago Nunes brinca com presidente do Ceará em coletiva: “problema é fazer o homem abrir a carteira"

Novo técnico do Ceará, Tiago Nunes foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (1º) e concedeu entrevista coletiva. Com ambiente positivo no primeiro dia de clube, brincou com o presidente Robinson de Castro ao ser questionado sobre reforços.

"Como qualquer treinador, a gente sempre quer mais. O problema é fazer o 'homem' (Robinson) abrir a carteira", declarou.

Na sequência, Tiago Nunes elogiou o elenco alvinegro e deixou aberta as chances de contratações. "O grupo é competente, é competitivo, mas se houver a possibilidade de agregarmos mais qualidade, sem dúvidas. Vamos ver as possibilidades, não é contratar por contratar. É contratar jogadores que venham para acrescentar qualidade", explicou.

Os últimos reforços do clube para a disputa da Série A do Brasileiro foram os atacantes Airton, emprestado do Cruzeiro, e Erick, comprado junto ao Braga-POR. A estreia do comandante será contra o Grêmio no dia 12 de setembro, fora de casa.

O intervalo até o jogo será utilizado pela comissão técnica para montar um raio-x do plantel e avaliar possíveis carências. Caso seja compreendida a necessidade de mais contratações, o clube irá ao mercado.