Tiago Nunes avalia elenco do Ceará e reforça foco no Clássico-Rei: "jogo muito importante"

O elenco do Ceará intensificou os preparativos visando o Clássico-Rei deste sábado (5), o primeiro da temporada de 2022. Após uma mudança na logística do jogo contra o Sergipe, quando venceu em Aracaju pela estreia da Copa do Nordeste, o plantel se reapresentou na quarta-feira (2) com planejamento para enfrentar o Fortaleza.

"O meu pensamento é, primeiro, recuperar os jogadores que aqui jogaram, saber quem tem o mínimo de condição para atuar no sábado, ninguém está em condição plena. Tivemos muitos casos Covid-19, fora os atletas que ainda não conseguiram ter plano de treino adequado, o Pacheco, o Fernando Sobral, o Erick, que treinou pouco e depois teve Covid-19. O Buiú vai passar por um novo procedimento (cirúrgico). São atletas que a gente não pode contar”, revelou o técnico Tiago Nunes.

No primeiro compromisso oficial, a comissão técnica teve 15 baixas e precisou relacionar jovens da base. Por conta do período de isolamento e recuperação física, uma parte dos desfalques pode se apresentar, como Vina. Apesar disso, Tiago Nunes ressaltou o cronograma difícil.

"O tempo não é hábil, longe de ser excelente. Iríamos jogar no sábado passado e jogamos na segunda. A gente foi prejudicado pela logística, mas temos de nos adaptar, muitos jogadores perderam parcela importante de preparação devido ao tratamento para a Covid-19. A gente programou com muita calma a nossa preparação, mas tem fatores que fogem do nosso controle e temos que analisar da melhor maneira possível porque temos um jogo muito importante”, avaliou.

O adiamento da partida diante do Sergipe ocorreu devido ao surto de Covid-19 na equipe adversária. Com logística de viagem desgastante, o Vovô deve manter os trabalhos até a véspera do confronto. O duelo com o Fortaleza está marcado para sábado (5), às 17h45, na Arena Castelão.